Die Neuen im Stadtrat : China hat Maarten Gassmann geprägt

Maarten Gassmann sitzt neben seiner Frau Katharina Voller im Rat der Stadt Kaarst. Foto: Grüne Kaarst

Serie Kaarst Der 41-Jährige sitzt neu für die Grünen im Stadtrat. Mit seiner Familie hat er vier Jahre in China gelebt. Seine Frau Katharina Voller will im Herbst in den Bundestag einziehen.

Maarten Gassmann ist einer der Neuen im Stadtrat. Der 41-Jährige hatte als Kind und Jugendlicher in Kaarst gelebt. Nach dem Abitur folgten ein Jahr in Berlin, knapp drei Jahre in den USA und vier Jahre in China. Jetzt ist er wieder zurück in Kaarst und möchte als Ratsmitglied die Lebensbedingungen vor Ort mitgestalten. Den Amerikanisten und Germanisten haben vor allem seine Jahre in China geprägt. Das Land ist für ihn, wenn der Fernsehapparat auf einmal schwarz wird, wenn die kritische Zeitung plötzlich nicht mehr erscheint – und wenn die weiße Maske schon mittags grau geworden ist. Er weiß, wie es sich anfühlt, wenn die Demokratie mit Abwesenheit glänzt und wenn es beim Umweltschutz in einem überindustrialisierten Land hapert. Vor diesem Hintergrund war der Weg zu den Grünen nicht weit.

Den Ausschlag gab der Ratschlag einer guten Freundin: „Was hältst du davon, wenn du mit deinem vielen Wissen mal was richtig Gutes machst?“, hatte sie ihn gefragt. „Ich war eigentlich immer schon an Kommunalpolitik interessiert, weil man lokal sehr viel bewegen kann“, erklärt der Neue im Rat. Die Grünen passten am besten zu ihm, war er sich sicher – und ist es immer noch: „Sie grenzen sich von rechts und von Demokratiefeindlichkeit ab“, sagt Maarten Gassmann, und das ist ihm ein Anliegen. Hinzu kommt natürlich auch der ökologische Aspekt.

Der 41-Jährige arbeitet in Düsseldorf im Rohstoffhandel, er kauft und verkauft Metalle und Legierungen. Und wenn es draußen nicht allzu kalt ist, legt er die zwölf Kilometer zur Arbeit mit seinem E-Bike zurück. Normalerweise ist er beruflich viel unterwegs, das hat sich in Zeiten der Pandemie jedoch geändert. Was er zufrieden zur Kenntnis nimmt: „So eine Krise, wie wir sie jetzt haben, führt zu schnellen und guten Lösungen.“ Als Beispiele nennt er die schnelle Entwicklung von Impfstoffen und Veränderungen im Energiebereich.