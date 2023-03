Weltfrauentag in der Buchhandlung Petra Esser Lyrik als moderner Dialog zwischen Musik und Sprache

Denn Rike Casper hat die bekannten Gefilde der Lyriktradition ein wenig verlassen und wendet sich zunehmend der zeitgenössischen Dichtkunst zu. Dafür hat sie ihr Trio mit der Schauspielerin Katja Stockhausen (Schlosstheater Moers) verstärkt, die Texte für ihre neue CD eingesprochen hat und in Kaarst zum ersten Mal bei einer öffentlichen Aufführung vertreten war. Hung-Min Krämer, Lyrikerin aus Wuppertal, befand in ihrem Gedicht überraschend „Männer sind wie Blumen“. Thekla Lingens Gedicht „An die Männer“ fordert mehr Freiheit für die Frauen in einer Welt des 20. Jahrhunderts, die immer noch vom Spagat als Ehefrau und Mutter geprägt war.