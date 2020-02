Pilgerin aus Kaarst : Von Holzbüttgen nach Compostela

Holzbüttgen Lydia Meuser ist als leidenschaftliche Pilgerin schon den Jakobsweg entlang gegangen – und das von ihrer Haustür in Holzbüttgen aus. Die rund 1900 Kilometer nach Santiago de Compostela legte sie in mehreren Etappen zurück.

Laut Routenplaner ist der Weg von Holzbüttgen nach Santiago de Compostela in der nordwestspanischen Region Galicien 1888 Kilometer lang. Mit einem kurzen Umweg über Trier sogar 1955 Kilometer. Lydia Meuser hat diesen langen Weg auf sich genommen und ist von ihrer Haustür in Holzbüttgen bis nach Compostela gepilgert. Nicht an einem Stück, sondern innerhalb von zehn Jahren. Dabei ist sie zwischendurch immer wieder nach Hause geflogen oder mit der Bahn gefahren, um bei ihrer nächsten Tour wieder dort zu beginnen, wo sie beim letzten Mal angekommen ist. Und dabei war sie ganz alleine auf sich gestellt.

Nachdem Lydia Meuser in Compostela ankam, freute sie sich sehr. Doch an das Pilgermekka hat sie keine guten Erinnerungen. Foto: Privat

„Das war schon eine sehr aufregende Zeit“, erinnert sich Lydia Meuser. Seit mehr als 20 Jahren pilgert sie mit der Matthiasbruderschaft von Holzbüttgen nach Trier. Irgendwann fragte ihre Tochter sie, warum sie eigentlich immer mit so vielen Menschen zusammen pilgern würde, denn der Sinn darin sei doch, allein zu pilgern – so wie Hape Kerkeling es in seinem Bestseller „Ich bin dann mal weg“ gemacht hat. Der Gedanke ließ Meuser nicht mehr los, obwohl sie anfangs große Zweifel und Todesängste hatte und sich schon überfallen im Wald liegen sah. Doch irgendwann machte sie sich davon frei und marschierte nach gründlicher Vorbereitung los. Nur die Etappe zwischen Metz und Le Puy in Frankreich ließ sie aus. „Der Weg war schlecht markiert und es gab schlechte Übernachtungsmöglichkeiten“, erklärt sie. In Spanien angekommen wählte sie den Küstenweg „Camino del Norte“ (850 Kilometer), der als ältester Pilgerweg gilt und landschaftlich der schönste ist, den es gibt. Das jedenfalls meint Lydia Meuser. Nur sechs Prozent aller Pilger, die nach Santiago gehen, nutzen den Küstenweg. Zum Vergleich: Rund 65 Prozent gehen über den bekannten, rund 800 Kilometer langen Camino Francés. „Der Camino del Norte ist nicht so überlaufen und einfach grandios“, sagt Lydia Meuser. Schlechte Erfahrungen hat sie während ihrer Touren nie gemacht, die Menschen in den Pilgerorten waren alle freundlich und zuvorkommend.

Info Wallfahrt zum Matthiasstein Wallfahrt Die St.-Matthias-Bruderschaft Holzbüttgen pilgert am Samstag, 29. Februar, wieder zum Matthiasstein am Schifferhof. Termin Abmarsch ist um 12.30 Uhr am Hofkreuz Küppershof an der Hasselstraße in Holzbüttgen. Versammlung Im Anschluss findet um 14 Uhr die Jahreshauptversammlung im Pfarrzentrum Holzbüttgen statt, auf der sich auch interessierte Erstpilger informieren und anmelden können. Kontakt Anmeldungen sind telefonisch unter 02131/602729 möglich.

Rund zehn Kilometer vor dem Ziel bekam Lydia Meuser plötzlich Schmerzen im Schienbein. Bis zu ihrem letzten Quartier vor Compostela fuhr sie daher ein Stück mit dem Bus. „Ich wollte nicht mit dem Bus nach Compostela fahren, nachdem ich so viel gelaufen war“, sagt sie. Die letzten fünf Kilometer riss sie sich zusammen und zog zu Fuß nach Compostela ein. Doch an dieses Ereignis hat sie keine guten Erinnerungen. „Ich habe Compostela als absoluten Kommerz empfunden“, sagt sie. Überall hielten die Pilger ihre Handys am Ohr, von Ruhe und Einkehr war nichts zu spüren. „Ich war die einzige, die in der Kathedrale in der Bank saß“, erinnert sich Meuser. Die berühmte „Compostela“, die Urkunde, die jeder Pilger erhält, der in der Stadt ankommt, hat sie sich erst gar nicht abgeholt. „Ich habe einen Pilgerstempel von Compostela erhalten, deshalb wurde mir die Urkunde verwehrt“, sagt sie. Nachdem sie sich darüber beschwert hat, wurde ihr gesagt, sie könne sich noch einmal in der Schlange anstellen. „Da habe ich denen gesagt, ich möchte die nicht mehr haben. Es war sehr skurril, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht“, sagt Meuser heute.