Ämterübergabe im Kaiserhof Lydia Klement – erste Frau an der Spitze des Probus-Clubs

Das nennt man dann wohl eine steile Karriere: Erst vor rund 15 Monaten ist Lydia Klement in den Probus-Club Kaarst eingetreten, nun ist sie zur Präsidentin aufgestiegen und hat Günther Kopp abgelöst. Beim Sommerfest im Kaiserhof in Willich fand nun die Ämterübergabe statt. Schon als Klement im vergangenen Jahr zur Vize-Präsidentin ernannt wurde, war klar, dass sie ein Jahr später an der Spitze des Probus-Clubs steht. Und sie geht ihre neue Aufgabe mit großem Engagement an.