Hofläden in Kaarst Lokale Landwirtschaft ist die Zukunft

Kreative Menschen aufgepasst: Franz-Josef Küppers hat eine neue Apfelsorte angebaut, für die es noch keinen Namen gibt. Sie ist resistent gegen Schorf. Küppers verspricht dem Gewinner, der den ausgewählten Namen erfindet, zehn Kilo Äpfel. Die Apfelernte ist aktuell in vollem Gange, im Moment ist der Elstar dran. Der Wellant wird ab dem 10. September geerntet. Der beliebte Apfel ist die wichtigste unter den zehn Sorten, die bei Küppers angebaut und im Hofladen direkt verkauft werden. Äpfel machen etwa 50 Prozent der Ernte auf dem Hasselhof aus. 15.000 Apfelbäumchen am Hof und 5000 bei Ikea versorgen rein rechnerisch rund 20.000 Menschen in der Region mit Äpfeln. Der Name Küppers steht aber genauso für Erdbeeren und Spargel.