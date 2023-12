Logopädin zieht um Sonja Fischer verlässt nach 20 Jahren Holzbüttgen

Doch nun freut sich Sonja Fischer auf ihre neuen Praxisräume an der Alten Heerstraße in Kaarst. Diese sind mit rund 100 Quadratmetern zwar etwas kleiner als in Holzbüttgen (rund 150), doch am jetzigen Standort konnte sie nicht alle Räume nutzen, sodass die reine Behandlungsfläche die gleiche ist. Der Grund für den Umzug sind zum einen diese Räume, die Fischer nicht nutzen kann. Zum anderen ist über ihr ein Zahnarzt angesiedelt. „Man hat Gerüche und Geräusche. Das hat dazu geführt, dass ich manche Therapieräume nicht mehr so gut nutzen konnte, weil man dort das Wasser hat rauschen hören“, so Fischer. Allerdings fühle sie sich am sehr wohl, nicht umsonst hat sie die Praxis über 20 Jahre lang an diesem Standort geführt. „Es war Zufall, dass ich in Kaarst diese tollen Räume gefunden habe“, so Fischer.