Zwei Bewerber in Kaarst im Rennen Lösung für Nahversorger in Büttgen in Sicht

„Wir stehen Gewehr bei Fuß“, erklärt die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart. Die ersten notwendigen Gutachten liegen vor. Was noch fehle, ist ein sogenannter vorhabenbezogener Bebauungsplan. „Wir wären schon weiter, wenn wir die Pläne vorliegen hätten“, so Burkhart. Diese würden jedoch davon abhängen, wer denn am Ende den Zuschlag erhält. Bürgermeisterin Ursula Baum habe kürzlich mit der Eigentümer-Familie gesprochen und erfahren, dass noch zwei Bewerber im Rennen seien und die Eigentümer noch auf eine Antwort eines Bewerbers warten. „Die Versorgung in Büttgen hat Priorität vor dem Commerhof“, erklärte Baum weiter. Allerdings, so ergänzte Burkhart, würden die Planungen parallel stattfinden.