Sitzung des Wasser- und Bodenverbandes Nordkanal Lösung für Grundwasser-Problematik in Kaarst gefordert

„Abflusshindernisse müssen beseitigt werden“, gab Fritz Capito zu. Es sei allerdings schwierig, mit dem vorhandenen großen Gerät zu agieren. Der entsprechende Auftrag sei auf jeden Fall raus. Wenn der Nordkanal frei ist von Baumstämmen und anderen Hindernissen, müsse man sehen, ob sich etwas ändert. Der Nordkanal sei nicht zur Entwässerung gebaut worden, sondern für den Schiffsverkehr, insofern habe er ein gleichbleibendes Niveau. „Die Wasserstände sind in Vorst und in Holzbüttgen bis zur Autobahnauffahrt auffallend hoch“, sagte Dagmar Spona. Das Kappen der Grundwasserspitzen habe sich als nicht ausreichend erwiesen. Man darf gespannt sein, was unternommen wird, dass Hausbewohner in Teilen von Holzbüttgen und Vorst wieder in ihre Keller gehen können, ohne die Hosenbeine hochkrempeln zu müssen.