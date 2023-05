Tomasz Kinder- und Jugendhospizhilfe Kaarst Rollender Werbebotschafter für die Hospizhilfe

Tomasz Goralski kann es nicht fassen: „Das ist so toll, kann mich mal jemand kneifen?“, meint er angesichts des großen Lastwagen, auf dessen (riesigem) Auflieger das Logo der Tomasz Kinder- und Jugendhospizhilfe unübersehbar prangt. Der LKW ist für die Transport-Firma Wilms in ganz Deutschland unterwegs und wird so auf die Hospizhilfe für die Jüngsten, die an lebensverkürzenden Erkrankungen leiden, bundesweit aufmerksam machen. Und er wird das Herzensanliegen von Tomasz Goralski unterstützen.