Lesung aus Roman „Über Menschen“ : Literatur-Gottesdienst feiert Premiere in Holzbüttgen

Pfarrerin Maike Neumann und die Ehrenamtler der evangelischen Büchereien haben am Sonntag zum ersten Literatur-Gottesdienst geladen. Foto: Andreas Woitschützke

Holzbüttgen In der evangelischen Lukaskirche am Lindenplatz gab es am Sonntag eine Premiere, die gut besucht war: Erstmals wurde in Kaarst ein Literatur-Gottesdienst gefeiert, der von Pfarrerin Maike Neumann und den Teams der beiden evangelischen öffentlichen Büchereien vorbereitet worden war.

Im Mittelpunkt standen dabei Lesungen aus dem letzten Roman „Über Menschen“ der Schriftstellerin Juli Zeh (48), im März 2021 veröffentlicht. Die Bonner Juristin lebt seit 15 Jahren im Havelland im ländlichen Brandenburg.

Dort spielt auch ihr neuer Roman, denn ihre Protagonistin Dora zieht auf der Flucht vor dem Lockdown im Coronafrühjahr 2020 aus Berlin-Kreuzberg aufs Land, in ein altes Haus mit 4000 Quadratmeter Brachland. „Eine botanische Katastrophe“, sagt sie und plant, einen romantischen Garten mit Gemüsebeet anzulegen. Ihr Nachbar ist ausgerechnet Grote, der sich mit kahlrasiertem Kopf und rechten Sprüchen als „Dorfnazi“ versteht. Mit dem Hochmut einer Akademikerin, die in die provinzielle Mittelstandsoase gezogen ist, begegnet Dora ihrem Nachbarn: „Rechtspopulisten gewinnen Wahlen mit ihrer Einfachheit.“

Vieles in den Dialogen ist klischeehaft und somit banal. Zudem bedient sich Juli Zeh im Gegensatz zu ihrem Vorgängerroman „Unterleuten“ einer oft plattitüdenhaften Sprache: „Findest du Ausländer Scheiße? Dann bist du ein Rassist.“ Grote antwortet: „Die Deutschen finde ich auch Scheiße.“ Immerhin gibt es „witzige und entlarvende Dialoge“, urteilt wohlwollend die „Süddeutsche Zeitung“. Die Langeweile dieses Rührstücks, zumindest was die Lesungen in der Lukaskirche betraf, versuchten die Teams der Büchereien durch verteilte Rollen aufzuheben, was teilweise gelang. Dennoch war dieser Roman eine falsche Wahl für den ersten Literaturgottesdienst in Kaarst.