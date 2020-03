Evangelische Gemeinde in Kaarst : Seniorenarbeiterin aus Leidenschaft

Kaarst Lise-Lotte Bohn koordiniert seit Kurzem die Seniorenarbeit der Evangelichen Gemeinde.

Was bewegt einen jungen Menschen, hauptberuflich in die Seniorenarbeit zu gehen? „Diese Frage wird mir häufig gestellt – vor allem von älteren Menschen“, sagt Lise-Lotte Bohn. Die 32-Jährige ist seit Januar neu im Team der evangelischen Kirchengemeinde Kaarst und verantwortlich für die Seniorenarbeit. „Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Oma, die in diesem Jahr 99 Jahre alt wird. Das war sicher prägend“, erzählt sie. Bereits während ihres dualen Studiums „Soziale Arbeit“ in Baden-Württemberg habe sie parallel in der Altenhilfe in Bayreuth gearbeitet. Und bereits mit Anfang 20 festgestellt: „Diese Tätigkeit ist erfüllend und motiviert mich täglich neu.“