Lionsclub Kaarst-Korschenbroich Adventskalender für den guten Zweck

Er spricht über den Adventskalender, den der Club seit 2011 jedes Jahr wieder in einer bestimmten Auflage herausbringt. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage wurde die Auflage bereits im vergangenen Jahr von 4000 auf 4500 Stück erhöht. Der Reinerlös, den der Lionsclub mit dem Verkauf der Adventskalender erzielt, liegt bei 22.500 Euro. „Das Geld wird an Projekte gegeben, die wir in unserem Clubgebiet unterstützen“, sagt Lionsfreund Klaus-Dieter Pruss. Die Hälfte geht an den Bürgerbus in Korschenbroich, die andere Hälfte an die Hospizbewegung in Kaarst. Das Titelbild des Kalenders wird stets von Necati Özen gestaltet, der im Kunstcafé Einblick arbeitet. Somit wird das Kunstcafé ebenfalls indirekt durch den Kalender unterstützt. „Dadurch hat der Kalender auch einen Wiedererkennungswert“, sagt Richter.