Seminar „Erwachsen werden“ in Kaarst Lions-Quest vermittelt Methoden zum Umgang mit Schülern

Er gibt ein Beispiel, was die Teilnehmer in dem Seminar erleben. So soll ein Eimer mit angenehmen oder unangenehmen Gedanken gefüllt werden. Anhand eines Tagesablaufs eines Schülers zwischen zwölf und 15 Jahren können die Teilnehmer abstimmen, welches jeweilige Gefühl sie für die bestimmte Situation haben. „Wenn der Wecker klingelt, ist es unangenehm. Wenn mir meine beste Freundin über den Weg läuft, ist das ein angenehmes Gefühl“, so Ott. Am Ende wird im Plenum geschaut, welcher der beiden Eimer voller ist. „Gefühle sind vielfältig, nicht diskutierbar und im Einzelfall sehr unterschiedlich“, erklärt Ott. „Gefühle zu formulieren, fällt den Jugendlichen sehr schwer“, meint Feistel-Jacobs: „Es ist eine schöne Übung dafür, über Gefühle zu sprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gute und schlechte Gefühle tagesbestimmend sind und es wichtig ist, darüber zu sprechen.“ Es sei Teil des sozialen Lernens.