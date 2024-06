Start in Kaarst am 22. Juni Lions-Club veranstaltet zehnte Martinus-Rallye

Während die Route stets neu ausgetüftelt wird, bleiben der Start- und Zielort seit vielen Jahren unverändert: Die Ausfahrt beginnt am 22. Juni um 10 Uhr im Haus der Jugend „Bebop“ an der Pestalozzistraße in Kaarst mit einem Geschicklichkeitsspiel und endet nachmittags in der Braunsmühle in Büttgen, wo die Siegerehrung und eine Grillparty auf dem Programm stehen. „Die Gäste schätzen zum Ausklang die idyllische Atmosphäre der Braunsmühle“, weiß Hennen.