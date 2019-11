Haushalt der Stadt Kaarst : Linke fordern Abschaffung der Kita-Gebühren

Kaarst Aus Krankheitsgründen war die Linksfraktion beim letzten Hauptausschuss nicht vertreten. Für die nächste Sitzung am heutigen Donnerstag (28. November) hat sie aber dennoch einige Forderungen an den Haushalt für 2020 gestellt.

So will die Linkskraktion um den Vorsitzenden Eckhart Rosemann dafür kämpfen, dass die Kita-Gebühren im gesamten Stadtgebiet wegfallen. „Allen ist klar, dass Bildung kostenfrei sein sollte, und dass Bildung im Kindergarten anfängt. Ankündigungen, dass man so etwas machen will, reichen nicht. Es ist Zeit für beitragsfreie Kitas in Kaarst“, steht in einem Schreiben an Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus als Ausschussvorsitzende.