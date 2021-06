Projekt in Kaarst-Vorst : Liebes-Klänge auf dem Tuppenhof

Vorst 150 Jahre nach der Uraufführung war am Montag der „Liebeslied-Walzer“ im Tuppenhof zu hören. Die bemerkenswerte Aufführung wird nun ins Netz gestellt und kann dann über die Seite der Stadt Kaarst angeklickt werden.

Der Liebeslieder-Walzer ist am 6. Januar 1870 in Wien uraufgeführt worden. Am Klavier saßen damals der Komponist Johannes Brahms und Clara Schumann. Am Montag, gut 150 Jahre später, war der Liebeslied-Walzer im Tuppenhof zu hören. Johanna Heinen-Abilgaard, die an der Schiefbahner Straße in Vorst eine Musikschule hat, setzte damit eine Idee um: Die Aufführung wird ins Netz gestellt und kann dann über die Seite der Stadt angeklickt werden. Ermöglicht wurde das Projekt durch eine finanzielle Förderung des Landes.