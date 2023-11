Großer Umzug der Kaarster Grundschulen „Vielleicht wäre Sankt Martin heute Youtube-Star“

Ziel der Grundschulen war am Mittwochabend traditionell der Stadtpark, wo das Martinsfeuer bereits brannte – unter Aufsicht der Kaarster Feuerwehr. „Wir sind gemeinsam durch unsere schöne Stadt gezogen, vorbei an bunt geschmückten Fenstern, an den vielen Zuschauern am Neumarkt. Dabei habt ihr stolz eure selbst gebastelten Fackeln getragen“, begrüßte Reinhard Breil, Präsident des Martinsvereins, die Schüler auf der großen Wiese im Stadtpark und rief sie dazu auf, die Facken hoch in den Himmel zu strecken, damit sich die Bastelarbeit auch gelohnt hat. „Martin hat die Menschen geliebt, und die Menschen haben Martin geliebt. Möchten wir nicht alle ein bisschen wie Sankt Martin sein? Ich denke schon“, fuhr Breil fort. Auf den Tag genau war der heilige Martin von Tours vor 1626 Jahren gestorben. „Martin steht für das Teilen, und heute teilen wir auch vieles“, so Breil: Fotos mit Freunden und Familien im Internet, Videos bei Tiktok und Snapchat. „Vielleicht wäre Martin ein Youtube-Star geworden, wer weiß das schon?“, brachte Breil die Martinsgeschichte in die heutige Zeit. Die Kinder könnten einfach mal die Zeit auf dem Schulhof mit Kindern teilen, die traurig sind, oder in den Familien die Hausarbeit. „Eure Eltern werden sich freuen“, so Breil.