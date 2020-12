Impfstart in Kaarst : Liberale Senioren sorgen sich um Ü80-Jährige

Impfstart in Kaarst

Kaarst Die Liberalen Senioren machen sich Sorgen um die Organisation der anstehenden Impfungen. Vor allem sorgen sie sich um die über 80-Jährigen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat gerade erst eine umfangreiche Coronavirus-Impfverordnung erlassen und die Länder sind mit der Umsetzung beauftragt worden. In der Verordnung ist geregelt, dass Menschen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, höchste Priorität bei der Schutzimpfung haben. Ebenso betrifft das die Menschen in stationären Einrichtungen und in den ambulanten Pflegediensten, die dort behandeln, pflegen und tätig sind.