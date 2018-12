Pflegeheim in Kaarst : Liberale Senioren fordern Angebot für Demenzkranke

Kaarst Die Liberalen Senioren haben sich in die Debatte um das geplante Pflegeheim am Dreeskamp eingeschaltet und fordern, an dieser Stelle etwas für Demenzkranke zu unternehmen.

„Gerade für Demente wollen wir dort etwas schaffen. Dafür haben wir in Kaarst noch keine Lösungen“, sagt Beate Kopp, Vorsitzende der Liberalen Senioren. „Wir haben nun einmal einen Pflegenotstand in Kaarst. Wir wollen an diesem Standort auch die nachbarschaftlichen Aktivitäten stärken. Das geht nicht ohne ehrenamtliches Engagement“, so Kopp weiter. Es seien viele Anstrengungen erforderlich, um mit dem Thema Alter und Altern in der Stadt klarzukommen. „Am Dreeskamp haben wir eine gute Mischung aus alt Eingesessenen und jungen Familien, die im Neubau-Viertel wohnen. Das ist ideal, um dort einen Quartierstreffpunkt zu schaffen. Das soll auch ein Teil des Konzeptes sein“, sagt Kopp.

Laut einer aktuellen Studie der Generali-Versicherung ist es Senioren nicht wichtig, dass in ihrer Umgebung junge Menschen leben. „Wichtig ist ihnen, dass ausreichend Arztpraxen, Betreuungsangebote und Pflegedienste vorhanden sind“, sagt Kopp. Ältere Menschen wollen in ihrem gewohnten Umfeld so lange wie möglich leben. „Der Wunsch, in ein betreutes Wohnen mit angeschlossener Pflegemöglichkeit umzuziehen, wächst erst in der Situation, wenn sich Beeinträchtigungen und Pflegebedürftigkeit oder gar Demenz einstellen“, sagt Kopp. Gerade in Kaarst, wo das Durchschnittsalter relativ hoch ist, wird diese Anzahl an hilfebedürftiger Senioren in den kommenden Jahren immer größer. Da muss die Stadt drauf vorbereitet sein.

(seeg)