„Drive-in-Comedy“ in Kaarst : Alt-Ikea verwandelt sich in Bühne

Die Vorbereitungen auf dem alten Ikea-Gelände an der Düsselstraße laufen auf Hochtouren. Am Freitag startet dort das Format „Drive-in-Comedy“. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst An diesem Freitag fällt der Startschuss für ein neues Projekt, das die Stadt Kaarst in Zusammenarbeit mit vielen Helfern binnen kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat: Die „Drive-in-Comedy“ auf dem alten Ikea-Gelände an der Düsselstraße.

Den Anfang macht Lisa Feller, am Samstag tritt mit Torsten Sträter ein Publikumsliebling auf. Die Vorbereitungen für das erste Wochenende laufen auf Hochtouren, wie Kulturmanager Dieter Güsgen am Donnerstag erklärte. „Die Kürze der Zeit ist eine Hausnummer. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir das alles schaffen“, sagt er.

Die Firma „Contour“, die für die technische Abwicklung der Veranstaltungsreihe verantwortlich ist, hat ihre Personenstärke von zwölf auf 24 hochgefahren. „Ich bin froh, solche Partner zu haben, ohne die würde das nicht funktionieren“, sagt Güsgen. Ein solches Event ist für alle Neuland – sowohl für die Veranstalter als auch die Künstler. „Da steckt der Fehler manchmal im Detail“, sagt Güsgen, der weiterhin auf der Suche nach Co-Sponsoren ist. Dieter Güsgen hat schon viel erlebt, plant jedes Jahr das Stadtfest Kaarst Total und war auch bei der Tour de France 2017, die auf einer Etappe durch Büttgen fuhr, involviert. „Das hier übersteigt aber alles“, sagt er.

Während der Abend mit Torsten Sträter am Samstag bereits nach drei Stunden ausverkauft war, gibt es für die anderen Veranstaltungen bis Ende Mai noch Tickets – so auch für Lisa Feller, die am Freitag ins kalte Wasser springt. Sollte die „Drive-in-Comedy“ erfolgreich sein im Hinblick auf Tickerverkäufe und Abwicklung, kann sich Güsgen eine Verlängerung vorstellen.

(seeg)