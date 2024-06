Königs- und Oberstehrenabend Letzte Vorbereitungen für das Schützenfest in Büttgen

Am Donnerstag treffen sich die Schützen um 14.30 Uhr an der Pampusschule zum Maienschlagen. Der Oberst freut sich auf „zackige Paraden und Umzüge, so wie wir das hier in Büttgen gewohnt sind“. Er äußerte aber auch Kritik: Den neuen Hubertuszug klärte er auf, dass zum schwarzen Anzug schwarze Socken gehören. Eine gravierendere Kritik, fast schon ein Aufreger: „Mittlerweile besuchen mehr Schützen die Schützenmesse, nachdem ich gebetsmühlenartig darauf hingewiesen habe“, erklärte Block. Was ihn ärgert: „Viele Schützen lösen sich aus dem Zug, verdünnisieren sich und prosten einem dann auch noch zu.“ Beim Zapfenstreich auf dem Rathausplatz auf die Toilette zu gehen, sei in Ordnung, unter der Voraussetzung, anschließend wiederzukommen. Einzig für Schützen mit gesundheitlichen Einschränkungen sei es in Ordnung, den Weg abzukürzen.