Kaarster Blumenviertel Leonel Lopes – Postbote mit großem Herzen

Montagmorgen, 9.45 Uhr, Tulpenweg in Kaarst: Rund 20 Menschen haben sich versammelt, um ihrem Postboten Leonel Lopes eine Freude zu bereiten. „Das ist der beste Postbote, den wir uns hier im Viertel vorstellen können“, sagt Anwohnerin Sylvia Schumann. Sie hat das Zusammentreffen organisiert, trotz des miesen Wetters sind viele gekommen, um „ihrem“ Postboten das zu geben, was er verdient hat: Anerkennung für das, was er jeden Tag leistet. Und das ist mehr als nur Briefe austragen. „Er zaubert den Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Das ist etwas ganz Tolles“, sagt Schumann. So viel Lob ist der Briefträger nicht gewohnt, entsprechend fällt auch seine Reaktion auf die Aktion aus: „So etwas habe ich noch nie erlebt, ich bin echt sprachlos. Das freut mich sehr.“