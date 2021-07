Gefragter Künstler : Leon Löwentraut hält sich Ehrung durch die Stadt Kaarst offen

Leon Löwentraut hat einen vollen Terminkalender. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Kaarst Will er oder will er nicht? Diese Frage beschäftigt die Kaarster Politik seit einigen Wochen. Dabei geht es um den international erfolgreichen Maler Leon Löwentraut, der einst das Georg-Büchner-Gymnasium in Kaarst besucht hat – und weil das der Fall ist, hatte die Fraktion „FWG – Förderer des Sports“ jüngst beantragt, dass sich der 23-Jährige ins Goldene Buch der Stadt Kaarst eintragen oder zumindest auf eine andere Weise geehrt werden soll.

Doch möchte Leon Löwentraut, der sich selbst als „Düsseldorfer Künstler“ bezeichnet, das überhaupt? Unsere Redaktion recherchierte in Kreisen des Malers und erhielt auch eine Antwort. Daraus geht hervor, dass Löwentraut sich die Entscheidung über eine Ehrung offen halten möchte. Schließlich habe er derzeit einen prallgefüllten Terminkalender und wichtige Ausstellungen vorzubereiten.

Erst kürzlich weilte Löwentraut in Wien, um seine Ausstellung „Leonismo“ zu eröffnen. Als nächstes präsentiert er seine Werke unter anderem in der WOS-Galerie Zürich und im bayerischen Nationalmuseum München. Termine, die den jungen Mann derzeit voll einspannen.

Zum Ehrungs-Wunsch aus Kaarst heißt es deshalb auf Nachfrage unserer Redaktion: „Wir freuen uns immer, wenn jemand Kontakt mit uns aufnimmt. Momentan liegt der Fokus aber auf den Ausstellungen – danach schauen wir weiter.“ Zunächst müsse man sich ohnehin mit den Details beschäftigen und unter anderem prüfen, welche anderen prominenten Persönlichkeiten sich bereits bislang in das Goldene Buch der Stadt Kaarst eingetragen haben.