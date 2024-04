Kaarster Senioren-Initiative Leo Erdtmann übernimmt Vorsitz von Manfred Schmidt

„Über meine Person ist die Senioren-Initiative groß geworden, ich habe viele neue Mitglieder geworben“, sagt Schmidt im Gespräch mit unserer Redaktion. Vor allem im Ortsteil Holzbüttgen habe er viele Menschen überzeugen können, sich der Vereinigung anzuschließen. „Prozentual gesehen ist Holzbüttgen der Ortsteil mit den meisten Mitgliedern“, sagt er. „Es hat mir immer Spaß gemacht. Es war eine schöne Zeit, die ich nicht bereue“, so Schmidt. Durch seine umtriebige Suche nach neuen Mitgliedern seien nun genügend da, die im Vorstand mitarbeiten könnten. Am Pfingstmontag (20. Mai) wird Schmidt offiziell verabschiedet. Dann findet ab 11 Uhr in der Gaststätte Bischofshof in Holzbüttgen erst ein Jazz-Frühschoppen statt, im Anschluss lädt Schmidt alte Weggefährten und Freunde ein.