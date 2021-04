Buch aus Kaarst : Lehrerin schreibt Grundschul-Ratgeber für Eltern

Kaarst Rund zwei Jahre hat es gedauert, dann war ihr Ratgeber fertig. Auf 182 Seiten erklärt Nicole Golz „Das große 1x1 der Grundschule“.

Nicole Golz weiß, wovon sie spricht: Sie ist Lehrerin an der Katholischen Grundschule an der Alten Heerstraße und hat bereits Schreiberfahrung gesammelt: Vor rund fünf Jahren schrieb sie bereits das Buch „Eingeschult! Wie nehme ich meinen Hund mit in die Schule“, in dem es um ihre Hündin Pepper, einen Magyar Viszla, geht.