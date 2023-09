Emilia Geisel und Matthias Kirch Lea-Leseclub holt zwei Preise bei Literaturwettbewerb

Die beiden Kaarster Lea-Leseratten staunten, wie viele Autoren mit kognitiven Einschränkungen mit ihren Angehörigen und Betreuenden nach Bielefeld angereist waren. Sogar aus Österreich und der Schweiz waren Autoren gekommen. Sabine Feldwieser, Gründerin und Vorsitzende des Vereins „Die Wortfinder“ sowie Kulturpreisträgerin der Stadt Bielefeld für ihr Engagement um die Inklusion durch Kultur, eröffnete die Veranstaltung. Die Siegertexte wurden von der Schauspielerin Christina Ruiz und dem Profisprecher Uwe Hartmann vorgetragen, was ihnen besondere Wucht verlieh. Matthias Kirchs Rap „Eifersucht“ wurde von Hartmann als „große Herausforderung“ angekündigt. Mit Unterstützung des rhythmischen Klopfens seiner Kollegin meisterten sie es bravourös. Emilia Geisels Gedicht vom „Vogel auf dem Bügel“, der schon schlappe Flügel hat, aber durch die Landung auf einem Bügel neuen Schwung bekommt, in die Höh‘ hüpft und fröhlich „Tschöö!“ piept, war der passende Schlusspunkt. Jeder Preisträger wurde mit einer kleinen persönlichen Laudatio, einer Blume sowie begeistertem Applaus geehrt und konnte am Ende den attraktiv gestalteten Wortfinder-Kalender mit nach Hause nehmen. Matthias Kirch freute sich und grüßte „alle Lea-Leseratten und das Kunstcafé in Kaarst.“ Bei der Veranstaltung erhielten die kreativen Möglichkeiten von Menschen mit kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen eine große Wertschätzung.