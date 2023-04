Kaarster Künstler Autorin arbeitet an sechsteiliger Thrillerreihe

Doch zunächst absolvierte Nieland, die gebürtig aus Gescher stammt, eine Ausbildung zur Großhandelskauffrau. Erst ab 2016 wagte sie die Veröffentlichung von Kurzgeschichten in Anthologien, 2020 erschien dann ihr erstes Buch „Die Wahrheit zwischen den Farben“, ein historischer Kurzroman, im Selbstverlag. Ein Jahr später wagte sie sich mit „Witches of Stanhope – Verborgene Magie“ an das Genre Fantasy heran und 2022 wechselte sie zum Thriller-Fach und schuf das „Mädchen im Schatten“. Ihr gut beobachtender Stil liest sich flüssig. Momentan schreibt Nieland den ersten Teil einer auf sechs Bände konzipierten Thrillerreihe für den Bastei-Lübbe-Verlag. Pro Band braucht sie drei bis vier Monate. Den Titel verrät sie noch nicht – nur so viel: Das Ganze gehört zur Reihe „BeThrilled“ des Verlags und bedeutet „Krimi in gemütlicher Atmosphäre“, so die Autorin. Jeder Band umfasst 150 Seiten und spielt an einem schönen Urlaubsort – die Inspiration kam Nieland während eines Aufenthalts auf Mallorca. Meistens findet sie ihre Inspirationen beim Aufenthalt in der Natur, bei Gesprächen und vielen Spaziergängen in Kaarst, wo sie seit acht Jahren lebt.