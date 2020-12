Glühwein-Wanderweg in Kaarst : Ein Hauch von Weihnachtsstimmung

Kaarst Glühwein, gebrannte Mandeln und leuchtende Bäume in der Stadtmitte sollen an diesem Freitag für ein wenig Weihnachtsstimmung in Kaarst sorgen. Bis 22 Uhr haben die Geschäfte der Innenstadt beim Late-Night-Shopping geöffnet.

Wenn am Freitagnachmittag die ersten Glühweine und gebrannten Mandeln verkauft und die Bäume in der Stadtmitte angestrahlt werden, kommt zumindest ein Hauch von Weihnachtsstimmung in der Innenstadt auf. Als Ersatz für den gestrichenen verkaufsoffenen Sonntag am dritten Advent hat die Stadt in Zusammenarbeit mit der Immobilien- und Standortgemeinschaft Kaarst e.V. (ISG) und der Werbegemeinschaft Rathausarkaden ein Late-Night-Shopping auf die Beine gestellt. Bis 22 Uhr können die Bürger in den Läden in der Innenstadt einkaufen.