Reaktion auf steigende Infektionszahlen : Stadt Kaarst sagt geplantes Late-Night-Shopping ab

Kaarst Das für Freitagabend geplante Late-Night-Shopping in der Stadt Kaarst ist kurzfristig abgesagt worden. Grund sind die steigenden Infektionszahlen.

Diese Entscheidung haben die ISG Kaarst-Mitte, die Werbegemeinschaft Rathausarkaden und das städtische Stadtmarketing am Vormittag gemeinsam und einstimmig getroffen. Damit reagieren die Veranstalter auf die stark steigenden Infektionszahlen, die so im Moment der Planung der Veranstaltung nicht vorhersehbar waren. „Die Planungen zum Late-Night-Shopping laufen bereits seit Oktober. Wir konnten nicht die aktuellen Entwicklungen vorhersehen – vor allem nicht die dramatische Entwicklung der Infektionslage von Donnerstag auf Freitag“, sagt Dieter Güsgen, Leiter des Stadtmarketings.

Das RKI meldete am Freitagmorgen rund 30.000 Neuinfektionen in Deutschland und damit 10.000 mehr als am Donnerstag. Auch die Infektionszahlen in Kaarst sind auf 71 aktuell Infizierte erneut gestiegen. Vor diesem Hintergrund möchten die Veranstalter auf das zusätzliche Shopping-Erlebnis verzichten. „Die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen muss immer im Vordergrund stehen. Im Klartext heißt das: Die begleitenden Aktionen zum Einkaufen werden abgesagt“, sagt Bürgermeisterin Ursula Baum. Dennoch bleibt es den einzelnen Händlern überlassen, ob sie ihr Ladenlokal wie gewohnt um 19 Uhr schließen oder länger öffnen. Das Ladenschlussgesetz und auch die Coronaschutz-Verordnung lassen dies zu.