24-jähriger Nachwuchspolitiker : Lars Witte übernimmt Vorsitz der CDU Büttgen

Büttgen Der CDU-Ortsverband Büttgen hat einen neuen Vorsitzenden. Der 24-jährige Lars Witte aus Holzbüttgen ist mit 22 Ja- und zwei Nein-Stimmen zum Nachfolger von Jens Hartmann gewählt worden.

Hartmann war erst seit 2020 im Amt, wohnt mittlerweile in Neuss und hat sich gegen eine erneute Kandidatur entschieden.

Für Witte und seinen neuen Vorstand gilt es, sich nun schnell zu ordnen, denn die Landtagswahlen in NRW stehen 2022 an und müssen organisiert werden. Dort sollen Ministerpräsident Henrik Wüst und der CDU-Landtagskandidat und amtierende Finanzminister, Lutz Lienenkämper, unterstützt werden. Einige Ideen für neue Beteiligungsformate seien bereits in Planung und sollen nun durch den Vorstand mit Leben gefüllt werden.