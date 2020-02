Kaarster CDU : Lars Christoph mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt

Kaarst Lars Christoph wurde mit über 85 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt und geht in seine siebte Amtszeit als CDU-Vorsitzender.

In seinem Bericht erklärte Christoph, dass es den Christdemokraten in den vergangenen beiden Jahren gelungen sei, viele Veranstaltungen durchzuführen und inhaltliche Akzente zu setzen. Er wies daraufhin, dass die Mitgliederzahlen des Stadtverbandes in den letzten zehn Jahren nahezu konstant waren, während es bei anderen CDU-Verbänden in diesem Zeitraum einen Rückgang von durchschnittlich 30 Prozent gegeben habe. Dabei sei noch nicht berücksichtigt, dass seit Mitte des vergangenen Jahres fast 120 Mitglieder neu in die Partei eingetreten, aber nur rund 35 wieder ausgetreten seien. Die Diskussionen über die Bürgermeisterkandidatur haben der CDU damit im Ergebnis einen deutlichen Mitgliederzuwachs gebracht.