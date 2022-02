Engstelle in Kaarst wird vorerst nicht saniert : „Lange Hecke neu denken“

Kaarst Ein SPD-Antrag zur kurzfristigen Sanierung der gefährlichen Engstelle wurde abgelehnt. Die Stadt möchte den Bereich ohnehin komplett überplanen.

Der Gehweg auf der Straße „Lange Hecke“ ist an vielen Stellen eher schlecht als recht. Vor allem an der Einmündung zur Kampstraße ist der Bürgersteig so eng, sodass dort die Menschen teilweise über die Straße gehen müssen. Gerade Rollstuhlfahrer oder Bürger mit Rollatoren passen an dieser Engstelle nicht durch. Durch Baumwurzeln ist der Gehweg in diesem Bereich zudem uneben – und somit nicht mehr sicher. Das hat auch die SPD-Fraktion erkannt und in einem Antrag an den Mobilitäts-, Umwelt-, Klimaschutz- und Landwirtschaftsausschuss gefordert, diese Engstelle kurzfristig zu sanieren, um Gefahren für Fußgänger abzuwenden. Doch der Antrag wurde nun abgelehnt.