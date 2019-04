Neue Initiative in Kaarst : Landwirte bieten Flächen für Blühpatenschaften an

Der Vorster Landwirt Stefan Schwengers beteiligt sich an der neuen Initiative zu den Blühpatenschaften. Archivfoto: mreu. Foto: Reuter, Michael (mreu)

Kaarst „Blühpatenschaftsvertrag“ könnte in Kaarst so etwas wie das Wort des Jahres werden in Zeiten, in denen sich Insekten zunehmend rar machen. Jetzt gibt es eine Initiative von höchst unterschiedlichen Akteuren, die aber alle an einem Strang ziehen.

Der in diesem Monat neu gegründete „Imkerverein Kaarster Bienenwerk e.V.“ hat den Anstoß gegeben, mit im Boot sind sowohl Nabu als auch BUND – und zwei Landwirte: Hubert Wilms hat im Kaarster Norden eine Fläche von rund 1000 Quadratmetern zur Verfügung gestellt, in Vorst macht Stefan Schwengers mit. Blühpaten können Parzellen für ein Jahr mieten. Die Ackerflächen werden dann nicht landwirtschaftlich genutzt, stattdessen werden dort Saatmischungen ausgesät, die später einmal bei Insekten sehr beliebt sein werden. Pro Quadratmeter und Jahr schlägt so eine Patenschaft mit 65 Cent zu Buche, bei 50 Quadratmetern wären das 32,50 Euro.

Ralf Ernst ist mit 60 Jahren zum Jung-Imker geworden – und zum Vorsitzenden der neugegründeten Imkervereins mit derzeit neun aktiven und fünf passiven Mitgliedern. „Wir werden auch Imkerausbildungen anbieten“, kündigt Ernst an. Der stellvertretende Vorsitzende Stefan Richter sei ausgebildeter Honig-Sommelier. Außerdem gehe es auch darum, den Vertrieb von Honig zu forcieren: „Die Imkerei soll kein Hobby sein, wo man draufzahlt“, sagt Ralf Ernst.

Er hat seine Bienenvölker im Gewerbegebiet Holzbüttgen stehen, ein Volk soll jetzt aber in die Tannenschonung von Bauer Wilms umziehen. Von den rund 2000 Quadratmetern sind derzeit bereits knapp 1100 Quadratmeter verpachtet – wer zu den ersten Blühpaten gehören möchte, sollte sich also beeilen. „Bis Mitte Mai ist die Aussaat möglich“, erklärt Ralf Ernst. Was er verspricht: „Das wird eine ganz reelle Sache ohne Haken und Ösen.“ Man pachtet für ein Jahr, eine automatische Verlängerung des Pachtvertrages ist nicht vorgesehen.

Über die Blühpatenschaften soll demnächst ausführlich informiert werden, dafür wird extra ein Flyer entworfen. „Wir werden sowohl auf der Pflanzentauschbörse am Samstag, den 4. Mai auf dem Tuppenhof in Vorst präsent sein, als auch auf dem Kaarster Maimarkt am Sonntag, den 12. Mai“, kündigt Ralf Ernst an. Für Fragen bezüglich des neuen Imkervereins und der Blühpatenschaft steht er unter vorstand@kaarster-bienenwerk.de und unter der Rufnummer 0176 644 20 146 zur Verfügung.

