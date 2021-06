Aktion der Kaarster Landjugend mit dem Ortslandwirt : Warum auf Kaarster Wirtschaftswegen Kreidehinweise zu sehen sind

Die Landjugend hat in Zusammenarbeit mit den Landwirten Hinweise auf die Wirtschaftswege aufgebracht. Oben (v.l.): Gerrit Küppers, Lukas Weyen, Sarah Topphoff, Carla Berrisch, Franzi Rukes, Elisa Höch, Annika Berrisch. Unten: Max Tolls, Tim Tolls und Richard Meyer (v.l.). Foto: Johannes Küppers Foto: Landjugend Kaarst

Kaarst Johannes Küppers hat gemeinsam mit der Landjugend die Wirtschaftswege an rund zehn Stellen im Stadtgebiet mit Kreide markiert. Das steckt hinter der Aktion.

An rund zehn Stellen im Kaarster Stadtgebiet ist am Samstag ein Hinweis mit Kreide aufgebracht worden, dass Landwirte, Radfahrer und Spaziergänger mehr Rücksicht aufeinander nehmen sollen. Initiiert wurde die Aktion von Ortslandwirt Johannes Küppers, der katholischen Landjugend und der Stadt Kaarst. Rund zehn Personen waren am Samstag vor Ort und zeichneten mit Kreide eine Schablone aus, um den Hinweis auf den Feldwegen entlang der Hofradeln-Route aufzubringen. Die Kreide war dabei FCKW-frei, pflanzenverträglich und organisch abbaubar, wie die Stadt am Montag mitteilte.

„Wir wollen mit dieser Aktion darauf hinweisen, dass die Wirtschaftswege gerade zu Corona-Zeiten von vielen unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern genutzt werden“, erklärt Ortslandwirt Johannes Küppers unserer Redaktion. Zu lesen ist nun an zehn Stellen auf den Feldwegen in Kaarst, Vorst, Driesch, Büttgen und Holzbüttgen der Satz „Rücksicht macht Wege frei. Danke, Ihre Landwirte“. Die gegenseitige Rücksichtnahme klappe laut Küppers schon ganz gut, durch die Pandemie sei die Zahl der Spaziergänger und Fahrradfahrer auf den Feldwegen aber drastisch gestiegen, erklärt Küppers. „Wir Landwirte nehmen Rücksicht, wenn wir mit unseren großen Maschinen über die Wege fahren. Das gleiche erwarten wir aber auch von den Radfahrern oder Spaziergängern“, erklärt Küppers. Noch immer beobachtet er, dass sich Radfahrer und Fußgänger darauf verlassen, dass der „Stärkere“ ausweicht. Dabei sollten auch Radfahrer zwischendurch mal absteigen und Hundebesitzer ihr Tier an die Leine nehmen, wenn ihnen ein Traktor oder Mähdrescher entgegenkomme.