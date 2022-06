Wirtschaftswege in Kaarst : Landjugend bittet erneut um Rücksichtnahme

Kaarst In den Feldern unterwegs sein – Radfahrer und Fußgänger wollen das, Landwirtes müssen es. Damit es zwischen beiden Gruppen auf den Wirtschaftswegen zu keinen Reibereien kommt, hat sich jetzt die Landjugend eingeschaltet.

Die Kaarster Landjugend hat sich erneut mit einem Appell an die verschiedenen Verkehrsteilnehmer auf den Wirtschaftswegen gewandt und um mehr gegenseitige Rücksichtnahme gebeten. Sowohl Fahrradfahrer als auch Fußgänger sind aufgerufen, auf den Wirtschaftswegen aufeinander zu achten und auch die Landwirte in ihren Traktoren zu respektieren. Denn diese müssen schließlich die Felder bestellen, ernten und säen und dafür die Wege nutzen. „Eigentlich“, so erklärt Ortslandwirt Johannes Küppers, „wollte die Landjugend das schon zum Stadtradeln machen. Aber da ist immer etwas dazwischen gekommen, oft hat es geregnet.“ Mit Kreide zeichneten Mitglieder der Landjugend einen Traktor, und ein Fahrrad auf verschiedene Wirtschaftswege im Stadtgebiet. Dazu schrieben sie mit weißer Kreide: „Rücksicht macht Wege breit. Danke! Ihre Landwirte.“ Ein Appell, dass die Fahrradfahrer, Landwirte und Fußgänger sich auf den Wegen gegenseitig in Schutz nehmen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Landjugend eine ähnliche Aktion ins Leben gerufen. Auch damals brachte sie mit Schablonen und FCKW-freier, pflanzenverträglicher und organisch abbaubarer Kreide an zehn Stellen im Stadtgebiet den gleichen Appell auf. Damals wollten die Initiatoren, darunter Johannes Küppers, darauf aufmerksam machen, dass die Wege gerade in der Pandemie von vielen Verkehrsteilnehmern genutzt werden.