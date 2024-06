Gewerbegebiet Kaarster Kreuz in Holzbüttgen Richtfest für das Landesrechenzentrum in Kaarst

Zum Schluss des öffentlichen Teils zitierte Mike Goncz, Niederlassungsleiter bei ZECH Bau SE in Köln, aus dem „Kölschen Grundgesetz“. Erstens: „Et es wie et es“ – damit spielte Goncz auf die Unveränderbarkeit des Gebäude-Komplexes an, „an dem wir gar nichts ändern wollen“. Zweitens: „Nix bliev wie et wor“ (nichts bleibt, wie es war). „Es soll nicht alles so bleiben, wie es gerade hier ist. Es ist noch viel Arbeit möglich“, so Goncz. Drittens: „Drinkste ene met?“ Diese Aufforderung ließen sich die Gäste und Handwerker nicht zweimal sagen.