Bauprojekte in Kaarst „Land unter in der Gebäudewirtschaft“

Heiner Hannen (Die Grünen) hielt den Antrag der SPD für nachvollziehbar, aber wenn man heute plane, könnten morgen diese Planungen schon überholt sein. Als Landwirt fügte er hinzu: „Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln.“ Inge Jakisch (CDU) würde statt „Priorisierung“ lieber den Begriff „Reihenfolge“ verwenden – eine Reihenfolge, die abgearbeitet werden müsse. Das sei nicht leicht, weil häufig das eine mit dem anderen zusammenhängt. Sie nannte ein Beispiel: „Wenn der Neubau der Grundschule Stakerseite steht, soll die Matthias-Claudius-Grundschule an der Grünstraße vorübergehend in den Altbau an der Stakerseite ziehen, damit die Schule an der Grünstraße renoviert werden kann.“