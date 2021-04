Aufführung in Kaarst : Laientheater sucht Proberaum

Zwei Kinder spielen vor der Kulisse des Theaterstücks „Buratinos lange Nase“. Es soll im September im Einstein-Forum aufgeführt werden. Foto: Elena Löwen

Kaarst Eine Theatergruppe um Regisseurin Elena Löwen will mit dem Stück „Buratinos lange Nase“ auftreten. Damit es klappt, muss aber ein Proberaum her.

Noch steht nicht fest, ob die Laien-Theatergruppe von Regisseurin Elena Löwen ihr Stück „Buratinos lange Nase“ im Albert-Einstein-Forum aufführen kann. Doch um überhaupt eine Chance zu haben, braucht die 18-köpfige Gruppe einen Proberaum. Die Termine bei der Stadt Kaarst für das Theaterstück stehen: Am 24. und 26. September ist das Einstein-Forum für die Theatergruppe geblockt, an beiden Tagen sollen die Laien-Schauspieler rund zwei Stunden auf der Bühne stehen. Doch bislang hat es noch keine gemeinsame Probe gegeben. „Im vergangenen Jahr haben wir immer nur online geprobt. Seit Oktober probe ich nur noch mit den Kindern, weil sie alle in einer Klasse sind“, sagt Löwen im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Erwachsenen, die beim russischen Pendant zu Pinocchio mitspielen, hat die angehende Theater-Pädagogin seitdem nicht mehr gesehen. „Sie haben mir aber zugesichert, dass sie noch dabei sind“, so Löwen, die das Stück mit Mark Koll von der gleichnamigen Musikschule plant. Was noch fehlt, ist ein Raum. Am besten einer, in dem bis September die Requisite zu dem Stück stehen bleiben kann. Bislang ist die Kulisse im Tuppenhof untergebracht, wenn dort am 1. Mai aber die neue Saison beginnt, ist dort kein Platz.

Deshalb sucht Löwen händeringend nach einem Proberaum. „Wir nehmen alles, was wir kriegen können“, sagt sie. Der Raum muss hohe Decken haben und sollte mindestens 40 Quadratmeter groß sein. „Es ist mein erstes Projekt und ich habe noch kein Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann. Ich habe nur eine Vision, meine Phantasie und Menschen, die gerne Theater spielen“, sagt Löwen. Und sie ist sich sicher, dass die Menschen in Kaarst nach so langer Zeit auch mal wieder etwas sehen möchten, das Freude bringt. Für den Proberaum würde Löwen aus eigener Tasche auch Miete zahlen, wie sie sagt. Sie hofft, dass durch die Aufführung Türen für sie aufgehen und es nicht ihr einziges Projekt bleiben wird.