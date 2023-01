Restaurant in Kaarst Laguna schließt wegen Wasserschaden für fünf Wochen

Wegen eines Wasserschadens unter dem Boden in der Küche schließt das Restaurant am kommenden Montag (16. Januar). Am Sonntag gibt es also vorerst die letzte Möglichkeit, im Herzen von Kaarst essen zu gehen. „Wir haben vor, am 23. Februar wieder aufzumachen“, erklärt Djaffa Fejza, der gemeinsam mit seinem Bruder das Restaurant führt, gegenüber unserer Redaktion. Die Maschinen würden schon alleine drei Wochen brauchen, um alles zu trocknen.