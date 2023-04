Restaurant in Kaarst „Laguna“ hat nach Wasserschaden wieder geöffnet

Am 16. Januar hatten sie ihr Restaurant schließen müssen, um mit den Renovierungsarbeiten zu beginnen. Grund für die Schließung war ein Wasserschaden, die Hauptleitung unter dem Hausfundament war geplatzt. Dass der Schaden jedoch so groß werden würde, hatten die Brüder Djafer und Kamber Fejza nicht erwartet. Ursprünglich hatten sie die Wiedereröffnung auf den 23. Februar gesetzt. Damals wussten sie aber noch nicht, dass sie auch noch die Decke und den hinteren Bereich des Restaurants erneuern mussten. Insgesamt kam es zu einer Komplettrenovierung, der ganze Boden wurde herausgerissen, außerdem erneuerten sie in einem Zug die Küche, die Toiletten, die Einrichtung und als allerletztes auch noch die Lüftung.