Krötenwanderung in Kaarst L390 bekommt bald eine Krötenschutzanlage

Das erklärt Ingeborg Arndt vom BUND im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das ist eine große Entlastung für alle Ehrenamtler, die sich an der L390 für den Schutz der Tiere engagieren“, sagt sie. Den Plan mit den angepeilten Durchlassstellen für die Kröten hat sie auch schon erhalten. „Die weitere Ausführungsplanung habe ich noch nicht gesehen“, sagt sie. Um die Anlage in Höhe der Einfahrt zum Kaarster See einzurichten, müsse vorher an einigen Stellen Bäume gerodet werden, da die Durchlässe rund 1,20 Meter Höhe haben. „Wenn man das richtig anlegen will, muss man in die Böschung reingehen, wo Bäume stehen“, sagt die Naturschützerin. Sie befürchtet, dass die Rodungen noch für Diskussionen sorgen werden. „Die Frage ist, was man will: Artenschutz oder Baumschutz?“, so Arndt.