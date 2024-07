Kursus in Kaarst Beim Veggie-Day mit natürlichen Zutaten kochen und backen

Die Mädchen und Jungen kochten nicht nur mit diesen Zutaten, sondern auch mit Freude und Enthusiasmus. Linda und Luisa haben einen Bulgur-Salat mit Minze sowie Himbeereis zubereitet: „Das macht uns großen Spaß“, sagten beide und auf die Frage, ob sie denn vegetarisches Essen bevorzugen, antwortete Linda im Brustton der Überzeugung: „Ich kann ohne Fleisch nicht leben!“ Mina möchte diese Option schon ausprobieren. An der Kochstelle gegenüber briet Kilian viele kleine Falafal-Bällchen und bewegte dabei die Pfanne fachmännisch hin und her: „Mein Vater ist Koch“, so seine Erklärung und von daher sammelte der Sohn schon manche Erfahrungen am Herd. Den Kursus fand er klasse und möchte die Gerichte unbedingt nachkochen: „Es riecht sehr lecker und ich hoffe, dass es auch so schmeckt“, meinte er.