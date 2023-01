Vorster Wald in Kaarst Kunstverein geht 2023 Mini-Museum im Trafohaus an

Der Plan sieht vor, im Trafohaus einen rund sechs Quadratmeter großen Raum zu einem Mini-Museum zu transformieren. In den Köpfen der Vereinsmitglieder existiere dieser Plan schon länger, wie Albiez erklärt. Doch scheiterte das Projekt an etwas, das es im Trafohaus ehemals in rauen Mengen gab: am Strom. Da das Trafohaus zu einem Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst werden soll, muss es im Inneren hell ausgeleuchtet werden. Für Albiez ist eines sonnenklar: „Die in Zukunft ausgestellten Kunstwerke werden zwar eine hohe Strahlkraft haben. Trotzdem reicht diese Energie nicht aus, Licht ins Dunkel zu bringen.“ Deshalb müssen Stromkabel verlegt und stromsparende LED-Leuchten installiert werden. „Dafür brauchen wir starke Partner aus dem Energiesektor an unserer Seite“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Klaus-Dieter Pruss.