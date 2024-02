Niederländische Kult-Moderatorin Kaarster Kunstcafé Einblick schenkt Marijke Amado eine Geburtstagstorte

Die Torte war eine Anspielung auf die TV-Show, mit der Amado in Deutschland berühmt wurde: Die Mini-Playback-Show. Diese wurde von 1990 bis 1998 bei RTL ausgestrahlt. Dabei imitierten Kinder Hits von bekannten Interpreten. Dafür ging das jeweilige Kind durch eine sogenannte Zaubertür oder Zauberkugel und kam in einem neuen Outfit wieder heraus. Diese Zauberkugel sowie ein Mikrofon waren auch auf der Geburtstagstorte zu sehen. Amado postete auf Instagram ein Dankes-Video zu der schönen Überraschung. „Wie ich mich freue über dieses schöne Geburtstagsgeschenk. Eine fantastische Torte vom Kunstcafé Einblick in Kaarst. Und gebacken hat sie Brigitte Albrecht. Brigitte, tausendmal Dank. Ich liebe auch den Inhalt und werde es jetzt essen“, so Amado.