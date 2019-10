Kaarster Einrichtung : Kunstcafé lädt zum Zirkusprojekt

Der Mitmachzirkus „ZappZarap“ baut sein Zelt zum 15. Geburtstag des Kunstcafés Einblick an der Stakerseite auf. Foto: Christoph Buckstegen, HPZ Krefeld

Kaarst Zum 15. Geburtstag baut das Kunstcafé an der Stakerseite ein Zirkuszelt auf.

Vom 11. bis 16. November öffnet der Mitmachzirkus „ZappZarap“ auf dem Sportplatz Stakerseite (Pestalozzistraße) sein Zelt für alle, die sich gerne unter fachkundiger Anleitung des Zirkus-Teams ausprobieren möchten. Angesprochen sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Die Übungszeiten sind in der Jubiläumswoche Montag bis Freitag von 14 bis 16.30 Uhr sowie alternativ von 17 bis 19.30 Uhr. Am 16. November findet die Gala vor Publikum von 13 bis 14.30 Uhr statt. Am Vormittag startet bereits um 11 Uhr die Jubiläumsfeier des Kunstcafés mit einem bunten Programm, zu der unter anderem auch die lokale und regionale Politprominenz erwartet wird.