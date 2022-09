Spende von Mark Koll und der Carolus-Gesellschaft : 800 Euro für das Kunstcafé Einblick

Kaarst Mark Koll, Ehrenbecher-Preisträger der Gesellschaft Carolus, hat bei der Verleihung eine Benefizaktion durchgeführt. Nun steht fest, welche Einrichtung das gesammelte Geld erhält.

Denn Koll hatte dem Vorstand der Gesellschaft Carolus vorgeschlagen, eine Benefizaktion in das Programm zu integrieren. „Die Gäste konnten gegen eine kleine Spende ihr Wunschlied bei den Bands und dem DJ, die am Abend der Verleihung gespielt haben, in Auftrag geben. Das hat nicht nur zu einem bunten Musikmix, sondern auch zu Erlösen von 620 Euro geführt“, erläutert Lars Christoph, Vorsitzender der Gesellschaft Carolus.