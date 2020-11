Kunstcafé Einblick in Kaarst : In der Vor-Weihnachtsbäckerei

Kaarst Zwar hat das Kunstcafé Einblick für Gäste nicht geöffnet, in der Einrichtung wird aber trotzdem gearbeitet. Brigitte Albrecht hat Ideen entwickelt, um den Menschen mit Behinderung einen strukturierten Tagesablauf zu bieten.

Aktuell gleicht das Kunstcafé Einblick einer vorweihnachtlichen Backstube, in der es fast geräuschlos zugeht: Konzentriert arbeiten Menschen mit und ohne Behinderungen Hand in Hand. An fünf Tischen, genannt Stationen, sitzen die eifrigen Bäcker verteilt mit genügend Abstand. Stefan, Lisa und Alexander verzieren die vor ein paar Tagen gebackenen Mürbeteigplätzchen – weihnachtliche Motive wie Tannen, Monde, Engel und Elche werden langsam bunt. In Schüsselchen haben sie zuvor Zuckerguss Marke „Royal Icing“ mit individuell ausgewählten Farben gemixt: Eine „voll geile Farbe“ ist für Stefan rosa – und mittels Flaschen trägt er den Guss exakt auf: Hier kommt ihm seine Modellbauerfahrung zugute, verrät er.