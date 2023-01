Neue Gastronomie in Kaarst geplant Kunstcafé Einblick bangt um Existenz

Die Planungen für die Zukunft der Innenstadt stehen noch ganz am Anfang. Was allerdings schon bekannt ist und auch so umgesetzt werden soll: Auf der Alten Heerstraße soll mit dem „Haus der Möglichkeiten“ ein neues Gebäude entstehen. Im Erdgeschoss des Neubaus soll es ein weiteres gastronomisches Angebot für die Innenstadt geben, um die Aufenthaltsqualität zu steigern und die Menschen in der City zu halten. „Wir wollen im Erdgeschoss einen Peak für die Innenstadt setzen, sei es durch Gastronomie oder Einzelhandel“, hatte die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart im Zuge einer Veranstaltung im Rathaus kürzlich erklärt. Doch was halten eigentlich die Gastronomen, die bereits ein laufendes Geschäft in der Innenstadt haben, von den Plänen? Wäre eine weitere Gastronomie nicht zu viel Konkurrenz? Wir haben drei Gastronomen gefragt, und die Meinungen gehen auseinander.