„Culture Without Borders“ in Kaarst : Kunst, Musik und Literatur auf Kulturhof

Auf dem Kulturhof des Vereins „Culture Without Borders“ säumen Skulpturen den Rundweg durch die Blumenwiese. Foto: Culture without borders

Kaarst Der Verein „Culture Without Borders“ veranstaltet von Freitag bis Sonntag ein Kulturwochenende. Dieses beginnt mit dem Ehrenabend der Gesellschaft Carolus am Freitag. Am Sonntag gibt es eine ganz besondere Lesung.

Beim gemeinnützigen Verein „Culture Without Borders“ wird Kunst und Kultur groß geschrieben. Am kommenden Wochenende will der Verein allen Kulturliebhabern etwas bieten. Beim Kulturwochenende vom 19. bis 21. August erwarten die Besucher inmitten einer Blumenwiese Kunst, Musik und Literatur. Los geht es bereits am Freitagabend mit der Verleihung des Carlous-Ehrenbechers.

Am Samstag gibt es ein argentinisches Grillfest, das Highlight am Sonntag ist eine Lesung der Kölnerin Annette Meisl aus ihrem Buch „Fünf Männer für mich – ein Sexperiment“. Dabei lässt die ihre Zuhörer an ihrem privaten Liebesexperiment teilhaben und schildert unverblümt ihre persönliche Befreiungsgeschichte, die gleichzeitig ein Lebenskonzept ist. Der Selbsterfahrungsbericht soll Mut machen, sich aus gesellschaftlichen Strukturen und einengenden Geschlechterrollen zu befreien. Die Lesung beginnt um 15 Uhr.

Auch Malereien und Skulpturen von Yuliia Balabukha, Armin Baumgarten, Jems Koko Bi, Londa Nadji, Evelina Velkaite oder Bernar Venet sind zu sehen. Einige dieser Skulpturen sind in den Rundweg eingebettet, der von über einer Million Pflanzen gesäumt wird. Hingucker auf der Blumenwiese sind die Sonnenblumen, die teilweise knapp drei Meter hoch stehen. In Kooperation mit der Baumschule Schmitz wurden zudem 50 Bäume gepflanzt. „Es ist ein Paradies für Tiere“, erklärt Helge Achenbach, Vorsitzender des Vereins, im Gespräch mit unserer Redaktion. Als er und seine Partner das Areal im Frühjahr geplant hatten, konnte er sich nicht vorstellen, dass es heute so aussieht.