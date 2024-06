„Kunst im Bauerngarten“ Der Tuppenhof in Kaarst wird zum Kunstraum

Norbert de Giorgi ist ein Suchender. Er durchstreift Wälder und Auen, sucht an Wasserfällen und Bergseen nach knorrigem Geäst und Holzscharten, die er mit nach Hause nimmt, in seinem Atelier fräst und weiter bearbeitet, um das sichtbar zu machen, was er schon unterwegs entdeckt hat. Heraus kommen dann Skulpturen mit so vielsagenden Namen wie „Xaver der Waldgeist“, „Der Laufvogel“, „Morgenstund“, „Wunschdenken“ oder auch „Die Wurzel des Übels“.